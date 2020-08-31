İsrail uçağı şehre inecekti! BAE'de patlama meydana geldi
BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşmenin resmiyete kavuşacağı gün Arap ülkesinde patlama meydana geldi. Patlama, İsrail uçağı şehre inerken yaşandı.
BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşme adımları bugün resmiyete kavuşuyor. İsrail heyeti ülkeye gelmek üzereyken BAE’de patlama meydana geldi.
Emirates Haber Ajansı’nın duyurusuna göre, Rashid Bin Saeed Caddesi’ndeki bir binada patlama yaşandı. Patlamada çok sayıda kişi yaralandı.
Patlamanın sabah 10.00’da yaşandığı belirtildi. Bölge sakinleri ise havaalanı yolu yakınlarında olduğunu ve olaya ekiplerin hemen müdahale ettiğini bildirdi.
Patlamanın yaşandığı bina kısa sürede tahliye edildi.
Normalleşme adımları
BAE’nin Filistin davasına ihanetinin resmiyete kavuşacağı bugün ülkede meydana gelen patlamanın normalleşme adımlarına tepki olarak yaşandığı iddia ediliyor.