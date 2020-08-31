  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail uçağı şehre inecekti! BAE'de patlama meydana geldi
Dünya

İsrail uçağı şehre inecekti! BAE'de patlama meydana geldi

BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşmenin resmiyete kavuşacağı gün Arap ülkesinde patlama meydana geldi. Patlama, İsrail uçağı şehre inerken yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:04:00 -
İsrail uçağı şehre inecekti! BAE'de patlama meydana geldi

BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşme adımları bugün resmiyete kavuşuyor. İsrail heyeti ülkeye gelmek üzereyken BAE’de patlama meydana geldi.

Emirates Haber Ajansı’nın duyurusuna göre, Rashid Bin Saeed Caddesi’ndeki bir binada patlama yaşandı. Patlamada çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamanın sabah 10.00’da yaşandığı belirtildi. Bölge sakinleri ise havaalanı yolu yakınlarında olduğunu ve olaya ekiplerin hemen müdahale ettiğini bildirdi.

Patlamanın yaşandığı bina kısa sürede tahliye edildi.

Normalleşme adımları

BAE’nin Filistin davasına ihanetinin resmiyete kavuşacağı bugün ülkede meydana gelen patlamanın normalleşme adımlarına tepki olarak yaşandığı iddia ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'
Dünya

Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'

Kapalı Maraş'ın açılacağını duyan Rumlar, Türk yönetiminde yaşamaya hazır olduklarını duyurdular.
Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerilim: Rus jetleri ABD uçağını ablukaya aldı
Dünya

Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerilim: Rus jetleri ABD uçağını ablukaya aldı

Karadeniz’de ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı Rus savaş uçakları tarafından taciz edildi. Gelişmeyi ABD Savunma Bakanlığı duyurdu...
Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler
Dünya

Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Rusya'nın Türkiye ve Azerbaycan karşıtı bir hamleye imza a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı