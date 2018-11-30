0553 313 94 23

İsrail uçağı düşürüldü!

Suriye'deki hava savunmasının, ülkenin güneyindeki el-Kisvi köyü üzerindeki hava sahasında bir İsrail uçağı ile 4 füzeyi vurarak imha ettiği belirtildi.

30 Kasım 2018 Cuma 00:31
İsrail uçağı düşürüldü!

Suriye rejimi televizyonu, Suriye hava savunmasının Şam kırsalındaki el-Kisva köyüne yönelik füze saldırısını püskürtmeye devam ettiğini aktardı. Açıklamada, şu ana kadar hiçbir füzenin hedefine ulaşmadığı kaydedildi.

Rejim güçlerinden bir kaynak Rus medyasına yaptığı açıklamada, “Hava savunmamız bir İsrail savaş uçağını ve 4 füzeyi, onlar hedeflerine ulaşmadan vurdu” dedi.

Kaynak, ayrıca bir İsrail uçağını da düşürdüklerini söyledi.

Kaynak: Sputnik

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 00:31
  1. suriye
  2. şam
  3. hava savunma sistemi
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk hackerlar PKK'nın haber sitesini vurdu!
    1. Türk hackerlar PKK'nın haber sitesini..
    2. İzmir'de terör operasyonu! HDP eski il..
    3. Slovakya Dışişleri Bakanı istifa etti
    4. Beşiktaş'tan muhteşem dönüş: 3-2!
    5. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    6. Koeman'dan 'Ersun Yanal' cevabı!
    7. Çad'da Boko Haram karşıtı zirve
    8. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5...
    9. New York borsası G20 öncesi düşüşle..
    10. FETÖ suçlamasıyla hakkında dava..
    11. Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de
    12. İsrail Kudüs’te Filistin'le güvenlik..
    13. İsrail uçağı düşürüldü!
    14. Vergi, harç ve ceza artış oranları..
    15. Filistinli 35 biniciden engellilere..
    16. Fransa'nın ünlü caddesi protesto..
    17. Emniyet duyurdu! 'Binbir Surat'..
    18. "Her seçim çevresinin bir kampanyası..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Kasım 2018
    20. Batı Şeria'da toplu nikah töreni
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'