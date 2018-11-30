İsrail uçağı düşürüldü!

Suriye rejimi televizyonu, Suriye hava savunmasının Şam kırsalındaki el-Kisva köyüne yönelik füze saldırısını püskürtmeye devam ettiğini aktardı. Açıklamada, şu ana kadar hiçbir füzenin hedefine ulaşmadığı kaydedildi.

Rejim güçlerinden bir kaynak Rus medyasına yaptığı açıklamada, “Hava savunmamız bir İsrail savaş uçağını ve 4 füzeyi, onlar hedeflerine ulaşmadan vurdu” dedi.

Kaynak, ayrıca bir İsrail uçağını da düşürdüklerini söyledi.

Kaynak: Sputnik