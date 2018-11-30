İsrail uçağı düşürüldü!
Suriye'deki hava savunmasının, ülkenin güneyindeki el-Kisvi köyü üzerindeki hava sahasında bir İsrail uçağı ile 4 füzeyi vurarak imha ettiği belirtildi.30 Kasım 2018 Cuma 00:31
Suriye rejimi televizyonu, Suriye hava savunmasının Şam kırsalındaki el-Kisva köyüne yönelik füze saldırısını püskürtmeye devam ettiğini aktardı. Açıklamada, şu ana kadar hiçbir füzenin hedefine ulaşmadığı kaydedildi.
Rejim güçlerinden bir kaynak Rus medyasına yaptığı açıklamada, “Hava savunmamız bir İsrail savaş uçağını ve 4 füzeyi, onlar hedeflerine ulaşmadan vurdu” dedi.
Kaynak, ayrıca bir İsrail uçağını da düşürdüklerini söyledi.
Kaynak: Sputnik
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