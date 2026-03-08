  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte İran Savaşında Geberen Siyonist Sayısı: İşgalci Ordu Bozguna Uğradı! Tahran’dan Esir Asker İddiası, Washington’da Panik: ABD kayıplarını gizliyor mu? İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek Şi Cinping'den Orduya 'Sadakat' Muhtırası: Çin Ordusunda Büyük Temizlik! Çok gizli operasyon fiyaskoyla bitti! ABD ve İsrail panik içinde: Acil durum diyerek silah sattılar İran'dan Trump'a sitem: 'Yaptığımız jesti mahvetti' Tahran'dan gelen görüntüler korkunç! İran'dan Körfezi Rahatlatacak Karar! ABD istihbarat raporu: İran’da rejim değişikliği saldırıyla olası değil
Gündem İsrail tutuştu! Gerçekler ortaya çıkmasın diye yahudileri gözaltına aldılar
Gündem

İsrail tutuştu! Gerçekler ortaya çıkmasın diye yahudileri gözaltına aldılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail tutuştu! Gerçekler ortaya çıkmasın diye yahudileri gözaltına aldılar

İran'ın misilleme saldırılarında gerçek bilançoyu gizleyen İsrail, füzeleri görüntüleyen vatandaşlarını gözaltına almaya başladı.

İran'ın ABD-İsrail ortak saldırılarından sonra başlattığı misilleme füze saldırıları devam ediyor. İsrail'de büyük bir bilgi kontrolü ve sansür dalgası yaşanıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, İsrail polisinin İran füzelerinin vurduğu bölgelerde görüntü çeken kendi Yahudi vatandaşlarını dahi gözaltına aldığını gözler önüne seriyor. 

Görüntülerde İsrail polisinin, vatandaşları durdurup telefonlarını inceleyerek tutukladığı anlar yer alıyor.

İsrail vatandaşları, füze isabetlerinin yol açtığı enkaz ve hasarı cep telefonuyla kaydetmeye çalışırken müdahale ediliyor. 

 

Görüntülerde polis, "Yasak, çekim yapma" uyarısıyla harekete geçiyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in talimatıyla yayınlanan emir, İran füzelerinin isabet ettiği bölgelerin, askeri tesislerin yakınındaki hasarın ve enkaz görüntülerinin paylaşılmasını yasaklıyor. Sivil vatandaşlar için ise 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle gözaltı uygulanıyor.

Bağımsız görüntülerin sosyal medyaya yansıması büyük ölçüde engelleniyor.

 

İsrail makamları, 'düşman morali yükseltmemek ve istihbarat sızmasını önlemek' gerekçesiyle bu uygulamayı savunurken muhalif Yahudi vatandaşlar ve gazeteciler, 'gerçeğin gizlendiğini' belirtiyor.

Sosyal medyada 'Hasar çok büyük, halka göstermiyorlar' gibi yorumları artarken, benzer tutuklamalara dair birden fazla video ve tanık ifadeleri medyada hızla yayılıyor.

ABD ve İsrail panik içinde: Acil durum diyerek silah sattılar
ABD ve İsrail panik içinde: Acil durum diyerek silah sattılar

Gündem

ABD ve İsrail panik içinde: Acil durum diyerek silah sattılar

İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek
İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek

Gündem

İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek

Milyon dolarlık füzeler maketlere mi gitti? İran’ın "şişme" stratejisi gündemde! İran’dan İsrail’e ACEM OYUNU
Milyon dolarlık füzeler maketlere mi gitti? İran’ın "şişme" stratejisi gündemde! İran’dan İsrail’e ACEM OYUNU

Gündem

Milyon dolarlık füzeler maketlere mi gitti? İran’ın "şişme" stratejisi gündemde! İran’dan İsrail’e ACEM OYUNU

Gündem ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları! İki bakan Meclis’i bilgilendirecek
Gündem ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları! İki bakan Meclis’i bilgilendirecek

Gündem

Gündem ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları! İki bakan Meclis’i bilgilendirecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23