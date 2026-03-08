'Tarafsız değiliz, İran'ı destekliyoruz'

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, Moskova’nın İran'a yönelik savaş karşısında tarafsız olmadığını ve Tahran’ı desteklediğini açıkladı.

Rusya’nın Birleşik Krallık’taki büyükelçisi Andrey Kelin, İran İslam Cumhuriyeti şu ana kadar herhangi bir yardım talebinde bulunmadığını ancak Rusya’nın yaşananlar karşısında tarafsız olmadığını, Moskova’nın Tahran'ı desteklediğini ve mevcut gelişmeleri olumsuz ve tehlikeli gördüğünü söyledi.

Rusya’nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Andrey Kelin, bugün (Pazar) yaptığı açıklamada ülkesinin Tahran'a sempati duyduğunu belirterek Moskova ile Tahran arasındaki ilişkilerin her zaman çok iyi olduğunu ifade etti.

Kelin, Sky News’e yaptığı açıklamada Tahran'ın şu ana kadar herhangi bir yardım talebinde bulunmadığını ancak Rusya’nın yaşananlar karşısında tarafsız olmadığını, Tahran'ı desteklediğini ve mevcut gelişmeleri olumsuz ve tehlikeli olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Kelin ayrıca yaşanan tüm gelişmelerden İran İslam Cumhuriyeti sorumlu tutmanın anlaşılmaz olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bir saldırının görmezden gelindiğini söyledi. Tahran’ın attığı adımların bu saldırılara karşı bir karşılık niteliği taşıdığını dile getirdi.

Rus büyükelçi, gerilimin derhal durdurulması ve barışçıl sürece geri dönülmesi çağrısında bulunarak çözümün müzakereler ve diplomatik yollarla bulunması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a daha önce düzenlenen bir basın toplantısında Rusya’nın İran’a silah sağlamayı planlayıp planlamadığı sorulmuş, Peskov ise “İran’dan böyle bir talep almadık” yanıtını vermişti.