İsrail, Türkiye'yi tehdit olarak algıladı: İran'dan sonra Türkiye'de listeye girdi!

Türkiye’nin savunma alanındaki çalışmaları, Suriye’nin Kuzeyinde terör örgütlerini tasfiye etmesi ve Afrika’daki faaliyetlerinden rahatsız olduğunu her fırsatta dile getiren İsrail hükümeti Türkiye’nin Gazze’ye uluslararası asker göndermesine de kesin bir dille karşı çıkıyor.

Jewish People Policy Instıtute (JPPI) anket şirketi ise, İsrail halkını tehlikeye atacak ikinci ülke olarak Türkiye’yi sıraladı.

TÜRKİYE'Yİ İSRAİL VARLIĞINA TEHDİT OLARAK GÖRDÜLER

Aralık ayında kamuoyunda siyasi- güvenlik alanında İsrail’e karşı tehdit oluşturacak ülkeler listesinde; ilk sırada İran, ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada Lübnan ve dördüncü sırada ise Katar yer aldı.

Listenin beşinci sırasında Suriye, altıncı sırasında Irak, yedinci sırada Mısır yer alırken sekizinci sırada ise Suudi Arabistan yer aldı.

GAZZE SAVAŞININ DEVAM ETMESİ DİPLOMATİK ÇATIŞMA GETİRDİ

Gazze savaşının patlak vermesinden sonra İsrail’in dünyadaki konumunun sarsıldığını vurgulayan anket şirketi, “Çatışmaların ilk aşamalarında İsrail, başta ABD ve Batı ülkeleri olmak üzere, kendini savunma hakkını vurgulayan geniş uluslararası destek aldı.

Savaş devam ettikçe Gazze'deki kayıpların sayısı arttı ve insani kriz korkuları büyüdü; eleştiriler, gösteriler ve İsrail'e yönelik kısıtlamalar ve hatta boykot çağrıları ortaya çıktı. Bazı Avrupalı ​​müttefikleriyle ilişkileri karmaşıklaştı ve diplomatik arenadaki çatışmalar yoğunlaştı” belirtti.

İsrail halkının İran’ı tehdit olarak algılama oranında yeniden bir artış gözlemlendiği, halkın yüzde 31’inin İran’ı hala büyük ölçüde tehdit olarak gördüğüne inanıyor.

İSRAİL'DE TRUMP'A GÜVEN AZALDI

İsraillilerin ABD Başkanı Donald Trump’a duyduğu güven sınırlı düzeyde kaldı. Kamuoyunun yaklaşık yarısı Trump’ın İsrail ile ilişkilerde “doğru şeyi yapacağına” bir miktar güvendiğini belirtirken, çok güvenenlerin oranı %18 oldu. Katılımcıların %28’i ise Trump’a hiç güvenmediğini söyledi.

Ankette ABD–İsrail ilişkilerine dair görüşler de dikkat çekti. Katılımcıların %39’u, ABD’nin İsrail için önemli bir müttefik olduğunu ve İsrail’in güvenliğini riske atmadığı sürece ittifakı korumak için tavizler verilmesi gerektiğini savundu.

Buna karşın %50’lik çoğunluk, ABD’nin tutumlarının İsrail tarafından kabul edilmek zorunda olmadığını ve İsrail’in kendi çıkarlarına göre hareket etmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.