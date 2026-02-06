İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü!

İsrail’in sahil kenti Netanya’da, bir süredir devam eden aile içi gerginlik, genetik bir test sonucunun ardından cinayetle noktalandı. Eşinin etnik kökeninin Türk olduğunu öğrenen adam, dehşet saçtı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba gecesi çiftin lüks bir rezidanstaki dairesinde meydana geldi. İddialara göre, aşırı sağcı gruplara yakınlığıyla bilinen Itzhak Avrahami, eşi Sarah ile birlikte eğlence amaçlı bir popüler genetik test (DNA kiti) yaptırdı.

Test sonuçları Sarah Avrahami'nin genetik haritasının %65 oranında Türk kökenli olduğunu gösterince, evde büyük bir tartışma çıktı. Itzhak Avrahami’nin, "soyunun saflığına ihanet edildiği" ve "kandırıldığı" iddiasıyla eşine saldırdığı, tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatlı silahıyla ateş açtığı öğrenildi.

Komşuların İfadesi Kan Dondurdu

Apartman sakinleri, daireden önce yüksek sesli bağrışmaların, ardından üç el silah sesinin geldiğini belirtti. Olay yerine gelen İsrail polisi, Sarah Avrahami’yi oturma odasında hayatını kaybetmiş halde buldu.