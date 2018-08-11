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İsrail televizyonunda skandal FETÖ teklifi

15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası FETÖ'ye kucak açan ve Papaz Brunson'u bahane ederek Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD’ye İsrail'den Fetullah Gülen'i Beyaz Saray'da ağırlayın teklifi geldi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:40
İsrail televizyonunda skandal FETÖ teklifi

15 Temmuz 2016'dan sonra FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’i iade etmeyen ve Türkiye'deki FETÖ üyesi Papaz Brunson serbest kalmadığı için dolar üzerinden Türkiye’ye operasyon çekmek isteyen Amerika’ya destek her zamanki gibi İsrail’den geldi.

GÜLEN'İ BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAYIN

İsrail televizyonunda konuyla ilgili aşağılık teklif; Fetullah Gülen Beyaz Saray'da ağırlansın şeklinde ele alındı.

İşte programa bağlanan konuşmacının o küstah açıklamaları;

''Bence yaptırımlar yeterli değil. Türkiye'nin haksız yargılamaları başka konularda da mevcut. Kürt partisi HDP'nin lideri de şu anda hapiste. Trump, Türkiye'nin güneydoğusundaki Kürt liderlerini Beyaz Saray'da konuk etmeli. Buna ek olarak Türkiye'deki askeri güçleri ülkeden çıkararak Bulgaristan, Kuzey Irak ve Yunanistan'a taşımalı. Ve son olarak Trump, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendirdiği Fetullah Gülen ile bire bir buluşmalı. Bence Trump, Türkiye hakkında adım atmakta gecikti bile. Şu anda doğru hamleler yapıyor. Yaptığı hamlelerle gurur duyuyorum.''

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:40
  1. Fetullah Gülen
  2. FETÖ
  3. ABD
  4. İsrail

YORUM YAZ

  • AMEDAMED38 dk önce
    it ile yatan bitilekalkar
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş36 dk önce
    zaten baş çıban yahudiler ısraeldir. abd israelinyahudilerin yönetiminde sömürge piçidir.
  • amedamed56 dk önce
    bizim köpeklerimiz sizin sarayınızda ağırlanıyor birdeo köpegin sahipleri gelsekorkudan altınızakaçırırsınız siyonist itleri
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