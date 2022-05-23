İsrail, Şeyh Raid Salah'ın Türkiye ziyaretini engelledi!

İsrail yönetimi 21 Mayıs Cumartesi günü Şeyh Raid Salah’ın Kudüs’ün batısındaki el-Lud Havaalanı’ndan Türkiye’ye seyahat etmesine çeşitli gerekçeler ileri sürerek izin vermedi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığına göre, Şeyh Raid Salah, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Burada el-Lud Havaalanı’nın girişinde duruyorum. Saçma bir gerekçeyle seyahatim engellendi. Seyahate karar vermeden önce hakkımda seyahat yasağı olup olmadığına bakmıştım ve herhangi bir yasak yoktu” dedi.

Havaalanında valizlerini kontrol ettirdikten sonra uçağa binmek üzereyken güvenlik görevlilerinden bazılarının yanına gelerek valizleri yeniden kontrol etmek istediklerini söyleyen Şeyh Raid Salah, daha sonra kendisine seyahat yasağı bulunduğunun bildirildiğini ifade etti.

Raid Salah kimdir?

Raid Salah 1958'de Ummu-l Fahm şehrinde doğdu. 1948-1949 Savaşı'nda Ummu-l Fahm İsrail'de kaldığından Raid Salah İsrail vatandaşı bir Filistinli olarak yaşadı.

İslam hukuku alanında eğitim gören Raid Salah 1971'de, resmi ismi İsrail kanunları gereği 'İsrail İslami Hareketi' olsa da 'Filistin İslami Hareketi' olarak bilinen, İsrail sınırları içerisinde kalan Arap ve Çerkes Müslümanlardan oluşan harekete katıldı.

1989'da halkının tamamına yakını Filistinlilerden oluşan kendi şehri Ummu-l Fahm'da %70 oyla belediye başkanı seçildi. Raid Salah 1993 ve 1998 seçimlerinde de Ummu-l Fahm belediye başkanı oldu.

Filistin İslami Hareketi, 1996'da gerçekleştirilen İsrail meclisi seçimlerine katılım konusunda yaşadığı fikir ayrılığı nedeniyle bölündü. Hareketin güney kolu seçimlere katılmayı savunurken Raid Salah'ın da yer aldığı kuzey kolu bunun İsrail'i meşrulaştıracağı gerekçesiyle seçimlere katılmaya karşı çıktı.

2001'de Filistin İslami Hareketi lideri seçilen Raid Salah Ummu-l Fahm'ın belediye başkanlığından istifa etti.

Konuşmaları nedeniyle pek çok kez tutuklanan Raid Salah 2010'da Mavi Marmara filosuna da katılmıştı.

Kaynak: Mepa News