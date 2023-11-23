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Dünya İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyini vurdu
Dünya

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyini vurdu

Yeniakit Publisher
2023-11-23 03:17:00 -
İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyini vurdu

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, Beyt Yahun beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Akşam saatlerinde gerçekleştirildiği ifade edilen hava saldırısına ilişkin Tel Aviv'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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