İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyini vurdu
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, Beyt Yahun beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.
Akşam saatlerinde gerçekleştirildiği ifade edilen hava saldırısına ilişkin Tel Aviv'den henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Dünya
İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) heyeti, Gazze için bir araya geldi: Olağanüstü toplanan üyeler İsrail'e karşı...
ÖNE ÇIKAN VİDEO