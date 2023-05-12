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Dünya İsrail savaş uçakları Gazze'de 2 evi vurdu
Dünya

İsrail savaş uçakları Gazze'de 2 evi vurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-12 17:55:00 -
İsrail savaş uçakları Gazze'de 2 evi vurdu

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dördüncü gününde devam ederken savaş uçaklarının vurduğu 2 ev daha yıkıldı.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dördüncü gününde devam ederken savaş uçaklarının vurduğu 2 ev daha yıkıldı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli "El-Haşşaş" ailesine ait evi birkaç füzeyle hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında da Filistinli "Taha" ailesine ait bir ev yerle bir oldu.

Her iki evin de yıkıldığı saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise bir bilgi paylaşılmadı.

Ne olmuştu?

İşgalci Yahudi ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail saldırılarında şu ana kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinli şehit oldu, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

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