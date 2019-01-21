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İsrail saldırdı, İran açıkladı! 'İsrail'i yenmek için sabırsızlanıyoruz'

İsrail jetlerinin gece yarısı Suriye'deki İran hedeflerine düzenlediği saldırıda dört askerin ölmesi üzerineİran Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İsrail'i savaşarak yenmek için sabırsız olduğunu açıkladı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:50
İsrail saldırdı, İran açıkladı! 'İsrail'i yenmek için sabırsızlanıyoruz'

İsrail ordusu, gece yarısı Suriye'deki İran hedeflerinin vurulduğunu açıkladı. Savaş uçakları, İran'a bağlı Kudüs güçlerine ait mevzileri Pazartesi gününün ilk saatlerinde hedef aldı.

Suriye resmi medyası, İsrail jetlerinden fırlatılan füzelerin hava savunma sistemiyle düşürüldüğünü duyurdu.

En dikkat çekici açıklama, sabah saatlerinde Rusya'dan geldi. Beşşar Esad'ın müttefiki Rusya, İsrail saldırılarında dört Suriye askerinin öldüğünü ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca 30 İsrail füzesinin hava savunma sistemiyle engellendiği bilgisi yer aldı.

Moskova'nın verdiği bilgiye göre, başkent Şam'ın güneydoğusundaki bir havalimanı İsrail jetleri tarafından vuruldu. Saldırıda altı asker de yaralandı.

İran Hava Kuvvetleri: İsrail'i yenmek için sabırsızlanıyoruz

İran Hava Kuvvetleri ise, Suriye ile savaşmak için sabırsızlandıklarını duyurdu. Hava Kuvvetleri Komutanı, "İsrail'i yenmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

İran'ın Suriye'ye yerleşmesine karşı çıkan İsrail, Pazar günü de benzer bir saldırı düzenlemişti. Tel Aviv yönetimi, iç savaş ülkesindeki İran hedeflerine bugüne kadar onlarca füze attı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:50
  1. İran
  2. Suriye
  3. Rusya
  4. İsrail
  5. İsrail saldırısı
  6. Suriye'deki İran mevzileri
  7. İran'dan savaş açıklaması
  8. İran Hava Kuvvetleri Komutanlığı

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