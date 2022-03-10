İsrail, Rus işadamı Abrahamoviç için verdiği kararı açıkladı

İsrail'deki Holokost Müzesi Yad Vashem'den yapılan açıklamada, "Son gelişmeler ışığında, Yad Vashem Roman Abrahamoviç ile stratejik iş birliğini sonlandırma kararı aldı." ifadeleri yer aldı.

İsrail basınındaki haberlerde, Abrahamoviç'in birkaç hafta önce müzeye 3 milyon dolar kadar yardım yaptığı hatırlatıldı. Yad Vashem'in söz konusu bağışla ilgili nasıl işlem gerçekleştireceğine ilişkin açıklama yapılmadı.

İngiltere hükümeti, Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından sahibi olduğu Chelsea takımını satmaya karar veren kulübün sahibi Abrahamoviç'in varlıklarının dondurulduğunu, İngiltere'deki bireyler ve işletmelerle işlemlerinin yasaklandığını, kendisine seyahat yasağı ile ulaşım yaptırımlarının uygulandığını duyurmuştu.

Bu adımın ardından, Chelsea futbol kulübünün satışının durdurulduğu belirtilmişti.

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra büyük servet elde eden iş adamları "oligark" diye isimlendiriliyor. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesinin ardından Moskova yönetiminden kendisini uzaklaştırmak isteyen bazı Yahudi "oligarklar" İsrail vatandaşlığı almıştı.

Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satacağını açıklayan Roman Abrahamoviç de 2018'de İsrail vatandaşlığı almıştı.