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İsrail, Rumlara açık açık destek verdi!.. Akdeniz'de tehlikeli ortaklık

Rum Milli Muhafız Ordusu, İsrail ile Akdeniz'de askeri tatbikat düzenlerken, Siyonistlerin Rumlara verdiği "moral desteği" dikkat çekti.

08 Kasım 2018 Perşembe 13:12
İsrail, Rumlara açık açık destek verdi!.. Akdeniz'de tehlikeli ortaklık

Rum Milli Muhafız Ordusu son aylarda askeri tatbikatlarına hız verdi. İsrail ile askeri tatbikatlarını çeşitlendiren Rumlara, Tel Aviv’in verdiği “moral desteği” dikkat çeken en önemli detay oldu.

Kıbrıs’ta çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), İtalya, ABD, Fransa, Yunanistan, İsrail, İngiltere ve Ürdün ile ortak tatbikat düzenlerken, İsrail ile yapılan özel askeri eğitimler dikkatlerden kaçmıyor. “NEMESIS 2018” “IASON-2018” ve “NIKOKLIS-DAVID-2018” tatbikatlarında İsrail’in Rumlara verdiği askeri ve silah desteği gün yüzüne çıkarken, tarafların birbirleriyle kurdukları yakın ilişki Türkiye’ye nazire niteliğinde.

Terörist İsrail’den Rumlara mesaj

Milli Gazete’den Gökçen Göksal’ın haberine göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Twitter hesabından Rumlarla yaptığı tatbikatın videosunu yayınladı. Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı General İliasLeontaris’in İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Binbaşı General Yacov Barak’la verdikleri samimi pozlar da Türkiye’ye cevap niteliği taşıyor. Gizliliğe son derece önem veren IDF’nin sayfasından yayınladığı görüntüler Rumlara moral ve motivasyon yönünden jest anlamına geliyor.

Avrupa’dan tatbikata tam destek!

AB ülkelerinin destek verdiği “NEMESIS -2018” tatbikatına, Yunanistan ile Fransa birer firkateyn, bir güdümlü füze botu, İsrail Donanması 4 devriye botu, RMMO savaş gemisi  ve 3 helikopterle katıldı. Tatbikata Britanya bir adet BellGriffin helikopter ve 3 uçakla destek verdi.

‘Maglan’lar da katıldı

Tatbikatlarda Rum Ordusu’nun İsrail yapımı Tavor X 95’leri, NEGEV’leri kullandığı görülüyor. X 95’leri üreten IWI firması bir dönem Güney Kıbrıs’a fabrika kurmak için harekete geçmişti. IDF’nin seçkin özel kuvvetleri “Maglan”lar,  elit drone birimi “Skyriders” da tabikatta yer aldı. Özellikle meskun mahal çatışmaları, terör saldırıları, açık arazide muharebe gibi konularda eğitim alan Rum Ordusu’nun envanterinde İsrail yapımı insansız hava aracı “ElbitHermes 450”ler de bulunuyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 13:12
  1. Ordu
  2. Akdeniz
  3. İsrail
  4. Rumlar
  5. tatbikat
  6. askeri tatbikat

YORUM YAZ

  • MEHMET ALİMEHMET ALİ21 dk önce
    Haydi Hristiyanlar dost. Yahudiler de şimdi dostluk görünümü veriyor. Bu kadar Müslümanlar niye dost değiller birbirlerine. Neden halifelik kaldırıldı. Müslümanlar bir an toplanıp Halifeliği yeniden oluşturmaları gerekiyor. Biz düzen içerisinde iken bir araya gelmemiz mümkün görünmüyor. Papa Hristiyanları birleştiriyor adamlar birlik oluyor. Bir an Halifelik gelsin Allah aşkına
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