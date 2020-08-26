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Dünya İsrail Lübnan köylerini bombaladı
Dünya

İsrail Lübnan köylerini bombaladı

İsrail askerlerine ait bir kontrol noktasına Lübnan tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Katil devlet İsrail de misilleme amaçlı olarak Lübnan köylerini bombaladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 01:26:00 - 2020-08-26 01:26:52

İsrail’in Lübnan sınırında bulunan Manara bölgesinde İsrail askerlerine ait bir kontrol noktasına Lübnan’dan ateş açıldığı iddia edildi.

İsrail askeri kaynakları her hangi bir sızmanın yaşanmadığını belirterek, zaiyat vermediklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplantıya çağırdığı bilgisi de geçildi.

Katil devlet köyleri bombaladı

Görgü tanıkları İsrail savaş uçaklarının Lübnan sınırındaki köyleri bombaladığını belirtti.

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