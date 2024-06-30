İsrail ile ticaret yasak ama Ali Koç muaf mı? Bu nasıl iştir yahu Allah aşkına!

İsrail ile ticaretin yasak olduğu bir dönemde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un İsrailli Maccabi Tel Aviv takımının formasını giyen Birleşik Amerikalı forvet Bonzie Colson'u 2+1 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer etmesi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirtti.

Fenerbahçe Beko, yaz döneminin üçüncü eklemesini gerçekleştirdi.

Turkish Airlines EuroLeague’de mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sezonu Final Four ve Türkiye Ligi şampiyonluğuyla kapattıktan sonra transfer çalışmalarına hızla devam ediyor.

Sarı-lacivertliler şu ana kadar Olimpia Milano‘dan Devon Hall ve Nicolo Melli‘yi kadroya katarak transfere başlamıştı.

Fenerbahçe, son olarak Maccabi Tel Aviv‘den ayrılan Bonzie Colson’ı transfer ettiğini duyurdu.

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Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen Birleşik Amerikalı forvet Bonzie Colson (1996, 1.98) ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.”

2021-22 sezonunda ülkemizde Pınar Karşıyaka forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, son iki sezondur Maccabi’de forma giyiyor.

Eurohoops kaynaklarına göre Bonzie Colson, Fenerbahçe ile kontratının ilk senesinde 1.1 milyon avro ücret alacak.

ABD’li forvet geçen sezon Maccabi formasıyla 40 EuroLeague maçına çıktı ve 12.6 sayı – 5.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.