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Dünya İsrail, Humus'a hava saldırısı düzenledi
Dünya

İsrail, Humus'a hava saldırısı düzenledi

Yeniakit Publisher
2023-04-02 02:38:00 -
İsrail, Humus'a hava saldırısı düzenledi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin orta kesiminde bulunan Humus ilinde birden fazla noktaya hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin orta kesiminde bulunan Humus ilinde birden fazla noktaya hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.35'te Humus ve Humus kırsalında yer alan birden fazla noktanın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeydoğusundan İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Maddi hasar meydana geldi. 5 asker de yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Humus ilinde ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı'nın unsurlarının bulunduğu biliniyor.
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Esed rejimi, 31 Mart tarihinde İsrail'in başkent Şam'da bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara yönelik saldırılar düzenliyor.

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