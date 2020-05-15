  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kuruluş Osman'da bomba gelişme! Geri dönüyor

Asker alımları ne zaman başlayacak? Asker alımları başladı mı son dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Fenerbahçe Kulübünde 'online' Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
için kalan
Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:22:04 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Nekbe'nin (Büyük Felaket) 72. yılı nedeniyle düzenlenen gösteriye müdahalesinde 6 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Filistinli, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Es-Saviye beldesinde Nekbe'nin yıl dönümü ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine tepki amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 6 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, çok sayıda göstericinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

- Nekbe'nin 72. yılı

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı