İsrail güçleri baskında bir Filistinli kadın öldürüldü! İşgalci İsrail'in zulmü bitmiyor! Gerçek mermi ile saldırı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskında Filistinli bir kadını öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Beytunya beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçlerince başından gerçek mermiyle vurulan Filistinli bir kadın hayatını kaybetti.

Filistinli aktivistler, sosyal medyada, İsrail askerlerinin Filistinli kadının kullandığı araca ateş açtığını gösteren bir video yayınladı. Yerel kaynaklar da Filistinli kadının naaşının İsrail tarafından ailesine teslim edildiğini aktardı.

2 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kattabiye beldesine düzenlediği baskında Filistinli iki genci gözaltına almıştı. Cenin kenti Esirler Kulübü Başkanı Muntasır Semur yaptığı yazılı açıklamada, işgal güçlerinin Kattabiye beldesine baskın düzenlediğini belirtmişti. Semur, gözaltına alınanların Muhammed Semir Ebu Ziyne ve Hamza Süleyman Ebu er-Rab olduğunu aktarmıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA da gençlerin Muselles Şuheda bölgesinde kurulan kontrol noktasında bulunmalarından dolayı gözaltına alındıklarını kaydetmişti. Haberde ayrıca işgal güçlerinin baskın sırasında yoğun göz yaşartıcı gaz kullandığı ve çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği aktarılmıştı.

Öte yandan İsrail ordusu, hakkında arama kararı bulunanları gözaltına alma gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus ve Cenin kentlerine son aylarda baskınlar düzenliyor.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Nablus'ta düzenlediği baskınlarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı.