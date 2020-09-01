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Dünya İsrail gazetesinden Netanyahu itirafı
Dünya

İsrail gazetesinden Netanyahu itirafı

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun 2 sene önce BAE’yi gizlice ziyaret ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:59:00 - 2020-09-01 14:02:31
İsrail gazetesinden Netanyahu itirafı

Batı kuklası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşması yapan İsrail’in, Arap ülkeleriyle gizlice görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Bugün İsrail basını, söz konusu görüşmeleri doğrular nitelikte bir haber servis etti.

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığı habere göre, İsrail istihbarat servisi Mossad, 2018 senesinde Başbakan Binyamin Netanyahu’nun BAE’yi ziyaret etmesi için girişimlerde bulundu.

Söz konusu girişimlerin netice vermesi sonucunda Binyamin Netanyahu, dünya kamuoyundan gizli bir şekilde BAE’yi ziyaret etti.

Netanyahu’nun BAE’de Veliaht Prens al-Nahyan ile görüştüğü aynı zamanda Mossad Başkanı Yossi Cohen’in de toplantıya katıldığı ifade edildi.

ABD’liler de katılmış

2019 senesinde de İsrail ile BAE arasında bir görüşme gerçekleştiği kaydedildi. Bu toplantıda ise, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın Washington’a gittiği ve ABD'li yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda BAE'li isimlerle görüştüğü belirtildi.

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