İsrail gazetesinden dikkat çeken iddia: Trump'ın damadı, Prens Selman'a baskı yapıyor

Terör devleti İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İsrail gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve aynı zaanda danışmanı olan Jared Kushner'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a işgalci İsrail ile Arap ülkelerinin utanç kaynağı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının imza törenine katılması için baskı yaptığını ileri sürdü.

Gazetenin internet sitesinde yayımlanan haberde, Kushner'ın, Muhammed bin Selman'a önümüzdeki ay ABD'nin başkenti Washington’da imzalanması beklenen İsrail ve BAE arasındaki skandal anlaşmanın imza törenine katılması için baskı yaptığı iddiasına yer verildi.

Suudi Arabistan'la da mı normalleşme olacak?

Haberde, İsrail ve BAE arasındaki büyük tepki çeken anlaşmanın ardından Kushner'ın Suudi Arabistan'a baskı yaptığı, Kushner'ın çabalarını Birleşik Arap Emirliklerinden sonra Riyad'ın Tel Aviv ile normalleşme ilişkilerinde anlaşması için tahsis etmek istediği ileri sürüldü.

Kushner'ın bin Selman'ı ikna ettiği iddiası

İsrail gazetesinin haberinde, Suudi elçilerin yarın BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yapacağı ziyaretin terör ve işgal devleti İsrail'den bir heyetin BAE'deki temasları ile aynı güne denk geldiğine işaret edilirken, Kushner'ın bin Selman'ı yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne üst düzey bir heyet göndermeye ikna etmek için bazı yardımcıları ile beraber çalıştığı ifade edildi.

BAE'ye gidecek Suudi elçilerin İsrail heyeti ile görüşeceğinin henüz meçhul olduğu belirtilen haberde Riyad'da İsrail ile ilişkiler konusunda farklılıklar olduğu ileri sürüldü.

"Kral Selman karşı çıkıyor ama oğul Selman bu fikre daha açık"

Kral Selman'ın, böyle bir adıma karşı çıktığı, oğlu Selman'ın ise buna daha açık olduğu fakat henüz kabul etmediği iddia edilen haberde, görünüşe göre Kushner ile bin Selman arasındaki ilişkinin, Riyad'ı İsrail heyetini BAE'ye taşıyacak olan uçağın Suudi Arabistan hava sahası üzerinden uçmaya kabul etmeye sevk ettiği iddiasına yer verildi.