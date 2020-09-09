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Aktüel İsrail gazetesi: İsrail Kosova'yı tanırsa Sırbistan, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak
Aktüel

İsrail gazetesi: İsrail Kosova'yı tanırsa Sırbistan, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:30:54 -
İsrail gazetesi: İsrail Kosova'yı tanırsa Sırbistan, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak

KUDÜS (AA) - İsrail'in Kosova'yla ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varması halinde Sırbistan yönetiminin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağı bildirildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yakın olduğu söylenen ve adı açıklanmayan bir yetkili, Jerusalem Post gazetesine verdiği demeçte, İsrail'in Kosova'yı tanıyacağı şeklindeki açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sırp yetkili, İsrail'in Kosova'yı tanımasının Belgrad ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar verebileceğini belirterek, "İsrail, Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanırsa Sırbistan, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak. Ayrıca bu adım İsrail ile Sırbistan arasındaki ilişkilere zarar verebilir ve asla aynı şekilde olmaz. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Eylül'de yaptığı açıklamayla Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ülkesiyle ilişkileri normalleştirme kararı alan Kosova’nın, büyükelçiliğini Kudüs’te açacağını belirtmişti.


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