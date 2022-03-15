İsrail devlet kurumlarına siber saldırı! Siteler çöktü

Son zamanlarda özellikle hükümetlere yapılan siber saldırıların sayısında ciddi artışlar yaşanıyor. Bu saldırıların son kurbanı ise İsrail oldu.

İsrail hükümetine ait bazı resmi internet sitelerinin, siber saldırıya uğraması sonucu çöktüğü belirtildi.

Kaynağı bilinmeyen siber saldırılar sonucu, Başbakanlık resmi internet sitesinin yanı sıra İçişleri, Sağlık, Adalet ve Sosyal İşler Bakanlıklarının sitelerine erişim sağlanamadı.

Bu saldırının, şimdiye kadar İsrail'e karşı gerçekleştirilen en büyük siber saldırı olduğu aktarıldı.

Ayrıca, siber saldırının bir devlet veya örgüt tarafından yapıldığı söylense de arkasında kimin olduğu henüz bulunamadı.

Ulusal Siber Güvenlik Müdürlüğü'nün, saldırının yol açtığı hasarın boyutunu incelemek için acil durum ilan ettiği belirtildi.