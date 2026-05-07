İsrail basını 'İsrail için felaket'i duyurdu

Yedioth Ahronot gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail yönetiminin ABD'nin İran'a önerdiği anlaşmadan endişe duyduğu belirtildi. Söz konusu önerinin İran'ın balistik füze programını tamamen sonlandırmayacağı ve Tahran yönetimi üzerindeki ekonomik ambargoyu hafifleteceği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan İsrailli yetkili, ABD ile İran arasında müzakere edildiğini belirttiği taslak anlaşmanın, İsrail'in "savaş hedeflerini" karşılamaktan uzak olduğunu savundu.

ABD'nin önerdiği mutabakat zaptının "İsrail için felaket" olduğunu vurgulayan İsrailli yetkili, "Bu yalnızca Ayetullahların yönetimini kalıcı hale getiren kötü bir anlaşma. Her geçen gün çöküşe yaklaşan rejim için can simidi." ifadelerini kullandı.

Haberde, ABD ile İran arasında savaşı tamamen sona erdirecek bir mutabakata varılması halinde Tel Aviv yönetiminin, Lübnan'a saldırılara son vermesi ve işgal edilen alanlardan çekilmesi yönünde baskılara maruz kalabileceğinden endişe edildiğine de işaret edildi.

İsrail'in İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediği belirten haberde, Tahran yönetiminin "içeriden çökmekte" olduğuna inanıldığı aktarıldı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak" ifadelerine rağmen müzakere edilen anlaşmanın, İran'ın uranyum zenginleştirmesini yalnızca 15 yıl boyunca kısıtlamasından ötürü, Tel Aviv yönetiminin hayal kırıklığına uğradığı da vurgulandı.

İran Meclis Başkanı ve ABD ile görüşmelerde heyet başkanı Muhammed Bakır Kalibaf dün yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington'un anlaşmaya yakın olduğu yönündeki ABD medyasında yer alan iddiayı alaycı bir dille yalanlamıştı.

ABD yönetiminin, İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğu öne sürülmüştü.

İsrail ise İran'ın nükleer programı ile balistik füze programının tamamen sonlandırılması ve Tahran yönetiminin "bölgedeki vekillerine" desteğinin kesilmesi gerektiğini savunuyor.