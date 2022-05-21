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Dünya İsrail Başbakanı hükümetin dağılmasından endişeli!
Dünya

İsrail Başbakanı hükümetin dağılmasından endişeli!

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, son olarak bir vekilin daha hükümetten ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 12:18:00 -
İsrail Başbakanı hükümetin dağılmasından endişeli!

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, son olarak bir vekilin daha hükümetten ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Filistin asıllı bir vekilin hükümete desteğini çekmesiyle beraber, Bennett hükümeti Knesset'te azınlığa düşmüştü.

Bennett, söz konusu olayın ardından İsrail'in geleceğinin tehlikeye girdiğini savundu. İsrail Başbakanı, halkın birliğini korumak için mücadele edeceklerini ifade etti.

Çeşitli rakamlar vererek hükümetinin başarılı olduğunu savunan Bennett, hükümeti hayatta tutmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bennett hükümetinin de çökmesi halinde İsrail yeniden erken seçime gitmek zorunda kalacak.

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