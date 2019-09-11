0553 313 94 23

İsrail askerlerinden Batı Şeria’ya baskın: Çok sayıda yaralı var

İsrail askerleri Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Birzeit beldesine baskın düzenledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:47
İsrail askerlerinden Batı Şeria’ya baskın: Çok sayıda yaralı var

İsrail askerleri Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Birzeit beldesine baskın düzenledi. Baskınlarda çok sayıda Filistinli yaralandı.


İsrail askerleri, gece saatlerinde Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Birzeit beldesine baskın düzenledi. İsrail askerlerinin Birzeit’e yaptığı baskın sırasında Filistinli geçler ile çatışma yaşandı. Biri gazeteci çok sayıda Filistinlinin yaralandığı, 2 Filistinli gencin gözaltına alındığı belirtildi. Filistinli tıbbi kaynakları, İsrail askerlerinin düzenlediği baskında yaralanan çok sayıda kişinin tedavi gördüğünü ifade etti. Gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanan İsrailli askerlere Filistinli gençler taş atarak karşılık verdi. Öte yandan, İsrail askerleri Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine gece düzenlediği baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu'nun Bulgaristan ziyareti ertelendi
    1. Çavuşoğlu'nun Bulgaristan ziyareti..
    2. Curling Milli Takımı hazırlık kampı..
    3. Pişken, yeniden milli takımda
    4. Kepez Yakutistan’ı ağırlayacak
    5. İstanbul Medeniyet Üniversitesi..
    6. Van’da ’Urartu Göz Günleri’..
    7. Tuşba’da okul kantinleri denetlendi
    8. Gölpazarı Meyve Ürünleri Tarımsal..
    9. Eşini öldüren kocaya müebbet
    10. Karar sonrası Arda Turan’dan ilk..
    11. İSMEK'te yeni dönem kayıtları 13..
    12. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü mesaisi..
    13. Mersin Büyükşehir Tenis Kulübü..
    14. Hafızlık Yarışması Türkiye Finali..
    15. Ermenistan’da meydana gelen deprem..
    16. Anlık mobil bildirim uygulamasını..
    17. Amasya Havalimanında 12 bin 977..
    18. 2020’de bir konutun maliyeti ne olacak?
    19. Aliağa Belediyesi, asansör denetiminde..
    20. Bilecik’te anız yangınları için..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim