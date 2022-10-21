İsrail askerleri Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri sabah erken saatlerde Cenin kentine baskın düzenledi. Askerler, baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da " İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında bir Filistinli boynundan isabet aldığı gerçek mermi ile şehit oldu, 3 kişi de yaralandı." denildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli silahlı direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu kuzeydeki Cenin Mülteci Kampı, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman silahlı çatışmalara sahne oluyor.