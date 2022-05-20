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Dünya İsrail askeri aracı Filistinli sürücünün aracına çarptı: 1 kadın yaralı
Dünya

İsrail askeri aracı Filistinli sürücünün aracına çarptı: 1 kadın yaralı

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında Ramallah kentinde yaşanan çatışmada, İsrail güçlerine ait askeri aracın bir araca çarpması sonucu Filistinli 1 kadın yaralandı. Öte yandan çatışmalarda 4 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 23:57:00 - 2022-05-21 00:16:55

İsrail güçleri ile Filistin’in Ramallah kentinde yaşayanlar arasında çıkan çatışmada, İsrail güçlerine ait askeri aracın bir araca çarpması sonucu Filistinli 1 kadının yaralandığı belirtilirken, çatışmalarda 4 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

5 Filistinli yaralandı

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Ramallah şehrinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Bölge sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde, İsrail güçlerine ait askeri aracın Filistinliye ait olduğu öğrenilen bir araca çarptığı görülürken, olayda Filistinli 1 kadının yaralandığı açıklandı. Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yetkililer yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

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