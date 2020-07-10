“İsrafsız Şirket” modeliyle büyüyor

İsrafsız şirket modeliyle büyümeye devam eden Ülker, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları anlatan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Şirket, toplam atıklarının yüzde 91’ini geri dönüştürdü. Ülker, 2019 yılı Türkiye operasyonlarındaki ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik performansı verilerini açıkladığı 5. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

Kuruluşunun 80. Yılı

Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, Ülker’in kuruluşunun 80. yılına denk gelen 2024 için belirlenen çevre, değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk ve liderlik başlıkları altındaki hedeflere adım adım yaklaştıklarını belirtti. Buyurgan, şunları söyledi: “Operasyonel mükemmellik kapsamında geçen yıl hayata geçirdiğimiz 150’ye yakın iyileştirme çalışmasının sonucunda 16,2 milyon TL’lik tasarruf elde ettik. Sıfır atık hedefiyle çalışırken, toplam atıklarımızın yüzde 91’ini geri dönüştürdük. Tüm fabrikalarımızda enerji izleme sistemi kurarak anlık izlemeyi devreye aldık. Yaklaşık 1.500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk gelen 2 bin 502 MWh’lik enerji tasarrufu sağladık. Birim üretim başına su tüketimimizi yüzde 31,2 azalttık. Böylece 2024 hedefimiz olan yüzde 30 su azaltımının üzerine çıktık. Bu rakam aynı zamanda 3,2 milyon nüfuslu bir ilin günlük su tüketimine eş değer. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayıp yeni ürünler sunmayı ve ürünlerimizi geliştirmeyi hedeflerken, çevreye olan etkimizi azaltmak için de inovasyonun gücünden faydalanıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon harcamalarımızı yüzde 35 artırdık. Yeni ürün, süreç, kalite iyileştirme gibi geliştirilen 372 projenin 213’ünü tamamladık. Ambalaj azaltım çalışmaları kapsamında 2019’da 355 ton plastik, 96 ton kağıt ve 10 ton daha az alüminyum malzeme kullandık.”

2019’da 7.8 milyarlık ciro

Finansal açıdan 2019 yılında da başarılı performans gösterdiklerini belirten Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin 2019 yılında 7.8 milyar TL ciroya ulaştığını bildirdi.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını öncelikle kendi çalışanlarının benimsemesi gerektiğine inandıklarını ve eğitimlerle bunu pekiştirdiklerini aktaran Buyurgan, “Geçtiğimiz yıl ‘Akıl Küpü’ platformumuz aracılığıyla çalışanlarımızın paylaştığı 4 bin 459 öneriyi değerlendirmeye aldık. Zaman, maliyet tasarruf ve iyileştirmeleri kapsayan bu önerilerin 850’sini hayata geçirdik. İleri teknolojiyle israfsız üretim modeli bize verimlilik, üretkenlik, hız ve maliyet avantajı getiriyor” değerlendirmesinde bulundu.