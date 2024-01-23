"İsrafı bitirdik hizmeti getirdik" diyen İmamoğlu hizmeti bitirdi, israfı getirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar çalışması için yol kenarına konulan tuz çuvalları yola saçıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar çalışması için yol kenarına konulan tuz çuvalları yola saçıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar çalışması için yol kenarına yerleştirdiği tuz çuvalları yırtıldı. Yırtılan çuvallardaki tuz yola döküldü. Avcılar E-5 kenarında çuvalların devrildiği ve tuzların yan yola saçıldığı görüntülendi.
"İsrafı bitirdik hizmeti getirdik" diyen İmamoğlu'nun gerek yanan ve arızalanan otobüslerle, gerek "temel atmama" töreniyle, gerekse çuval çuval tuzların yollara saçılmasıyla hizmeti bitirip, israfı getirdiği görüldü.