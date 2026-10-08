Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 62 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın son bir aylık uyuşturucu operasyonlarında 62 şüpheli yakalandı; 5'i tutuklandı, 57'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında son bir aylık dönemde düzenlediği operasyonlarda 62 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda 313 gram metamfetamin, 1 kilo 637 gram kubar esrar, 155 gram bonzai ve 6 gram eroin ele geçirildi.
Ele geçirilenler arasında 176 adet sentetik ecza, 9 kök kenevir, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bin 720 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid de yer aldı.
Yakalanan 62 şüpheliden 5'i, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 57 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.