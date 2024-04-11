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Yerel Isparta'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Yerel

Isparta'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-04-11 06:57:00 -
Isparta'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Isparta'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Gülistan Mahallesi'ndeki gece kulübünde, Mehmet Çuhadar (39) ile burada çalışan Galip K. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip K, silahla Çuhadar'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Çuhadar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli gözaltına alındı.
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