Isparta'da dolandırıcılık operasyonu! Tutuklamalar var
Isparta'da ve çevre illerde 'beyaz eşya tamir servisiyiz' diyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, beyaz eşyası bozulan kişilere "Biz yetkili servisiz." diyerek dolandırıcılık yapan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Operasyonda S.Z. ve B.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerin, çevre illerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı, aynı suçtan çok sayıda kayıtlarının olduğu bildirildi.