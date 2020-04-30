Isparta Sütçüler TOKİ sonuçları | TOKİ Isparta kura çekimi
Sütçüler TOKİ kuraları çekildi mi? TOKİ kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Isparta TOKİ başvurusunda bulunanlar "TOKİ Sütçüler kura sonuçları", "Sütçüler TOKİ isim listesi" , "Sütçüler TOKİ isim listesi" , "Isparta Sütçüler isim sorgula" , "Isparta TOKİ 2020" konularını araştırıyor. İşte, TOKİ Isparta kura çekimi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen TOKİ kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Ancak salgın tedbirleri kapsamında TOKİ kura çekimlerine vatandaşlar alınmıyor. TOKİ kura çekimleri canlı olarak internetten yayınlanıyor. Isparta TOKİ başvurusunda bulunanlar “Sütçüler TOKİ sonuçları” konusunu araştırıyor.
Isparta Sütçüler TOKİ sonuçları | TOKİ Isparta kura çekimi
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak’ta tamamlandı. Kura çekimleri Elazığ depremi nedeniyle ertelendi. Ardından kuralar şubat ayı sonunda çekilmeye başlandı. Mart ayında ise koronavirüs salgını sebebiyle kura çekimlerine bir süre ara verildi. Isparta TOKİ başvurusunda bulunanlar kura takvimini merak ediyor. Isparta Sütçüler kura çekimi 30 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de başladı.
ISPARTA TOKİ SÜTÇÜLER KURA SONUCU SORGULA