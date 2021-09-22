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Gündem Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Gündem

Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Isparta-Antalya yolunun tüneller mevkiinde küçükbaş hayvan yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana geleden kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 08:04:00 -
Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Isparta-Antalya yolunun Burdur'un Ağlasun ilçesi sınırındaki tüneller mevkisinde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne seyir halindeki Serdar Uygun (31) idaresindeki 42 AFE 793 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada, sürücüyle birlikte araçta bulunan Muhammet Tanır (39) ve Afganistan uyruklu Ali Muhammet Reşit, tır içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla tırda sıkışan 3 kişi çıkarıldı. Sağlık ekipleri Serdar Uygun ve Muhammet Tanır'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olarak kurtarılan Ali Muhammet Reşit ise ambulansla Isparta'daki hastaneye kaldırıldı.

Uzun süre trafiğe kapatılan yol, savcılık incelemesinin ardından tırın yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Öte yandan Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tırda bulunan 300 hayvandan 234'ü telef olurken, 51'i canlı olarak kurtarıldı. 15 hayvan da kaza yerinde kesildi.

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