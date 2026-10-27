İşte palamutun kokusunu hızlıca çıkarmanın en pratik yolu

1. SİRKE VE LİMONLA MUTFAĞIN HAVASINI TAZELEYİN Balık pişirdikten sonra uygulanabilecek geleneksel yöntemlerden biri, suya limon dilimleri ekleyerek kısa süre kaynatmak. Küçük bir tencereye iki su bardağı su ve birkaç dilim limon koyun. İsterseniz bir miktar sirke de ekleyebilirsiniz. Karışımı kısık ateşte 5-10 dakika kadar tutun. Limonun hoş kokusu, mutfaktaki balık kokusunun daha az hissedilmesine yardımcı olabilir. Ancak bu yöntem kokuyu oluşturan bütün maddeleri ortadan kaldırmaz. Bu nedenle mutlaka havalandırmayla birlikte uygulanmalıdır.