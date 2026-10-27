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İşte palamutun kokusunu hızlıca çıkarmanın en pratik yolu

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İşte palamutun kokusunu hızlıca çıkarmanın en pratik yolu

Ülkemizde bu sene yaşanan palamut bolluğu sonrası gözler artık mutfaklara çevrildi.

#1
Foto - İşte palamutun kokusunu hızlıca çıkarmanın en pratik yolu

Peki, palamut kokusu evden nasıl çıkar?

#2
Foto - İşte palamutun kokusunu hızlıca çıkarmanın en pratik yolu

Sonbahar sofralarının vazgeçilmez balıklarından palamut, lezzetiyle damaklarda iz bırakırken pişirme sırasında mutfağa yayılan yoğun kokusuyla da uğraştırabiliyor. Özellikle tavada kızartılan palamutun kokusu perdelerde, mobilyalarda ve mutfak eşyalarında uzun süre kalabiliyor. Ancak profesyonel mutfaklarda da önem verilen güçlü havalandırma ve birkaç pratik temizlik yöntemi sayesinde bu kokuyu azaltmak mümkün. Peki, palamut kokusu mutfaktan nasıl çıkar? İşte balık pişirdikten sonra evin havasını tazelemeye yardımcı olan yöntemler...

#3
Foto - İşte palamutun kokusunu hızlıca çıkarmanın en pratik yolu

Palamut, sonbahar aylarında sıkça tüketilen, besleyici ve lezzetli balıkların başında geliyor. Ancak özellikle kızartma sırasında ortaya çıkan koku, mutfakla sınırlı kalmayıp evin diğer odalarına da yayılabiliyor. Balığın pişirilmesi sırasında havaya karışan uçucu bileşikler ve yağ parçacıkları, kokunun kalıcılığını artırabiliyor. Bu nedenle yalnızca pencere açmak bazen yeterli olmayabiliyor. Restoran mutfaklarında kokuyla mücadelede en önemli yöntem, kokulu havayı güçlü davlumbaz sistemleriyle dışarı atmak ve yağlı yüzeyleri bekletmeden temizlemek.

#4
Foto - İşte palamutun kokusunu hızlıca çıkarmanın en pratik yolu

Evde de benzer bir yaklaşım uygulayarak palamut kokusunu önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

#5
Foto - İşte palamutun kokusunu hızlıca çıkarmanın en pratik yolu

1. SİRKE VE LİMONLA MUTFAĞIN HAVASINI TAZELEYİN Balık pişirdikten sonra uygulanabilecek geleneksel yöntemlerden biri, suya limon dilimleri ekleyerek kısa süre kaynatmak. Küçük bir tencereye iki su bardağı su ve birkaç dilim limon koyun. İsterseniz bir miktar sirke de ekleyebilirsiniz. Karışımı kısık ateşte 5-10 dakika kadar tutun. Limonun hoş kokusu, mutfaktaki balık kokusunun daha az hissedilmesine yardımcı olabilir. Ancak bu yöntem kokuyu oluşturan bütün maddeleri ortadan kaldırmaz. Bu nedenle mutlaka havalandırmayla birlikte uygulanmalıdır.

#6
Foto - İşte palamutun kokusunu hızlıca çıkarmanın en pratik yolu

2. DAVLUMBAZI PİŞİRME SONRASINDA DA ÇALIŞTIRIN Profesyonel mutfaklarda kokunun yayılmasını önleyen en önemli uygulamalardan biri etkili havalandırmadır. Palamut pişirirken aspiratör veya davlumbazı çalıştırın. Balık piştikten sonra da cihazı 10-20 dakika açık bırakın. Böylece havada kalan yemek kokularının ve pişirme sırasında oluşan parçacıkların dışarı atılmasını destekleyebilirsiniz. Özellikle havayı dışarı tahliye eden davlumbazlar, yalnızca havayı mutfağa geri veren modellere göre daha etkili sonuç sağlayabilir.

#7
Foto - İşte palamutun kokusunu hızlıca çıkarmanın en pratik yolu

3. YAĞLI YÜZEYLERİ BEKLETMEDEN TEMİZLEYİN Palamut kokusunun uzun süre kalmasının nedenlerinden biri de pişirme sırasında çevreye sıçrayan yağlardır. Ocak, tezgâh ve yakın yüzeylerde biriken yağ kalıntıları, mutfaktaki kokunun devam etmesine neden olabilir. Balık pişirdikten sonra ocak soğuduğunda yüzeyleri ılık su ve bulaşık deterjanıyla silin. Kullanılan tava ve mutfak gereçlerini de bekletmeden yıkayın.

#8
Foto - İşte palamutun kokusunu hızlıca çıkarmanın en pratik yolu

4. KAHVE VE KARBONATTAN YARARLANIN Mutfakta balık kokusunu daha az hissetmek için kullanılan geleneksel yöntemler arasında kahve ve karbonat da bulunuyor. Küçük bir kâseye bir miktar Türk kahvesi veya karbonat koyarak mutfak tezgâhında bekletebilirsiniz. Kahvenin belirgin aroması ortam kokusunu kısmen maskeleyebilir. Karbonat ise bazı koku kaynaklarında işe yarasa da havadaki balık kokusunu kısa sürede tamamen gidereceği garanti değildir.

#9
Foto - İşte palamutun kokusunu hızlıca çıkarmanın en pratik yolu

5. PALAMUT PİŞİRİRKEN KOKUYU AZALTMANIN PÜF NOKTALARI Balığın kokusuyla pişirme sonrasında uğraşmak yerine, daha en baştan yayılmasını azaltmak da mümkün. Balığı pişirmeden önce fazla suyunu kâğıt havluyla alın. Tavayı gereğinden fazla ısıtmayın ve yağın yanmasını önleyin. Mümkünse dışarı tahliye yapan davlumbazın altındaki arka ocakları kullanın. Kızartma yerine fırında pişirmeyi değerlendirin. Balık artıklarını kapalı bir çöp poşetine koyarak mutfaktan uzaklaştırın. Palamut pişirdikten sonra davlumbazı 10-20 dakika daha çalıştırmak, pencereleri açmak ve yağlı yüzeyleri temizlemek, mutfaktaki ağır balık kokusunu azaltmanın en pratik yolları arasında yer alıyor.

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