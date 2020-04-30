Isparta Aksu TOKİ sonuçları | TOKİ Isparta isim listesi
Isparta Aksu TOKİ kuraları çekildi mi? Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen TOKİ kura çekimleri 28 Nisan Salı günü tekrar başladı. Isparta TOKİ başvurusunda bulunanlar "TOKİ Isparta kuraları" , "TOKİ Isparta isim listesi" , "TOKİ Aksu isim listesi" , "TOKİ Aksu 2020 kura çekimi" , "TOKİ kura çekimi 2020" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, TOKİ Isparta isim listesi.
16 Aralık 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında 100 Bin Sosyal Konut projeleri başvuruları alındı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Koronavirüs salgını nedeniyle TOKİ kura çekimleri bir süre ertelendi. Kuraların çekimine 28 Nisan’da yeniden başlandı. İşte, detaylar.
Isparta Aksu TOKİ sonuçları | TOKİ Isparta isim listesi
100 bin sosyal konut için 81 ilde 1 milyonu aşkın kişi başvuruda bulundu. Başvuruların ardından kura çekimleri sabırsızlık beklenmeye başladı. Isparta’da TOKİ başvurusunda bulunanlar kura çekimlerinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor.
Isparta Aksu kura çekimi 30 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da çekilmeye başladı.
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