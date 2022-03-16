İspanyol basını duyurdu... Barcelona ve Galatasaray arasında 'gizli' anlaşma!

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport Gazetesi, Katalan kulübü ile Galatasaray'ın gelecekte transfer iş birliği yapmak için anlaşmaya vardığını yazdı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında taraflar Camp Nou'da karşılaşmış Burak Elmas ve Joan Laporta golsüz sona eren mücadeleyi birlikte izlemişlerdi.

NTV Spor'un haberine göre Laporta, transfer sarı-kırmızılı kulübe öncelik tanımak için Burak Elmas'a söz verdi.

Katalan ekibi tarafından verilen bu sözün Barcelona'nın tecrübe için bir süreliğine kiraya göndereceği oyuncuların yurt dışındaki ilk noktasının Galatasaray olmasını kapsadığı vurgulandı.

Galatasaray, kaleci Inaki Pena'yı Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Burak Elmas ne söyledi?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Camp Nou'daki maç öncesi Laporta ile yemekte bir araya gelmişti. Yemek sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elmas, “Barcelona, bizim gibi çok özel bir kulüp. İki kulübün de çok köklü bir tarihi var, bunları paylaştık. Güzel bir yemek oldu. Umarım akşam da böyle güzel bir maç olur. Sonunda da kazanan biz oluruz” diye konuştu.

Yemekte konuşulan detaylarla ilgili de açıklamalarda bulunan Elmas, “Galatasaray’ın tarihini biraz onlara anlattık. Onların mottosu, ‘Bir kulüpten fazlası’, Galatasaray’ın da bir kulüpten fazlası olduğunu ve bir kültür yuvası olduğunu anlattık. Daha iyi tanıma fırsatı buldular” şeklinde konuştu.