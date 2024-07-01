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Spor İspanya'dan gol şovu! Güçlü rakiple eşleşti
Spor

İspanya'dan gol şovu! Güçlü rakiple eşleşti

Yeniakit Publisher
2024-07-01 00:26:00 -
İspanya'dan gol şovu! Güçlü rakiple eşleşti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Gürcistan'ı 4-1'lik skorla yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu mücadelesinde İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Köln Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanyollar 4-1 kazandı.

PERDEYİ GÜRCİSTAN AÇTI

TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Rodri, 51. dakikada Fabian Ruiz, 75. dakikada Nico Williams ve 83. dakikada Dani Olmo kaydetti. Gürcistan'ın tek golünü 18. dakikada Le Normand kendi kalesine attı.

İSPANYA'NIN RAKİBİ ALMANYA

Bu sonucun ardından İspanya, EURO 2024'te çeyrek finale yükselirken Gürcistan turnuvaya veda etti. İspanya çeyrek finalde ev sahibi Almanya ile karşılaşacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İspanya: 4 - Gürcistan: 1

Stat: Köln

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

İspanya: Unai Simon, Carvajal (Dk. 81 Jesus Navas), Le Normand, Laporte, Cucurella (Dk. 66 Grimaldo), Pedri (Dk. 52 Olmo), Rodri, Fabian Ruiz (Dk. 81 Merino), Yamal, Williams, Morata (Dk. 66 Oyarzabal)

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Gvelesiani (Dk. 79 Kvekveskiri), Kashia, Dvali, Lochoshvili (Dk. 63 Tsitaishvili), Chakvetadze (Dk. 63 Davitashvili), Kiteishvili (Dk. 41 Altunashvili), Kochorashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze (Dk. 79 Zivzivadze)

Goller: Dk. 18 Le Normand (Kendi kalesine) (Gürcistan), Dk. 39 Rodri, Dk. 51 Fabian Ruiz, Dk. 75 Williams, Dk. 83 Olmo (İspanya)

Sarı kartlar: Dk. 44 Morata (İspanya), Dk. 71 Davitashvili (Gürcistan)

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