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Dünya İspanya'dan AB'ye Filistin resti
Dünya

İspanya'dan AB'ye Filistin resti

Yeniakit Publisher
2023-11-24 19:10:00 -
İspanya'dan AB'ye Filistin resti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli katledildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 'AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır.' dedi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve İspanya Başbakanı Sanchez, dün İsrail ve Filistin'de yaptıkları görüşmelerin ardından bugün de Mısır'da temaslarda bulundu.

Mısır'da basına açıklamalarda bulunan Sanchez, İspanya'nın kısa zamanda Filistin devletini tanıyacağının işaretini verdi.

Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." diye konuştu.

Sanchez, geçen hafta İspanya Meclisinde hükümetinin güvenoyu oturumunda yaptığı konuşmada da yeni kurulan hükümetin önceliklerinden birinin Filistin devletinin tanınması olacağını söylemişti.

Bu görüşünü dünkü görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da ileten Sanchez, ayrıca "İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ancak Gazze'deki insanlık felaketinin acil olarak durdurulması gerektiğini" vurgulamıştı.
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"Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acılar dehşet verici." ifadesini kullanan Sanchez, İsrail ve Filistin arasında kalıcı ateşkes sağlanması halinde, iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için diplomasi yürütüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile dün Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşmüştü.

İsveç 2014'te Filistin'i tanıyan ilk AB üyesi olurken, Polonya, Romanya, Macaristan, Çekya, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta, AB üyelikleri öncesinde bu adımı atmıştı.

Kaynak:AA

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