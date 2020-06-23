  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 14 kişi öldü

Portekiz'de son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-23 19:01:28 -
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 14 kişi öldü

MADRİD (AA) - İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan bakanlık, dün 28 bin 324 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün bir artırarak 28 bin 325 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 14 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğu Madrid (5) ve Castilla y Leon (4) özerk yönetimlerinde görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 108 artan vaka sayısının, toplamda 246 bin 752'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Bu arada İspanya hükümeti, 21 Haziran'da sona eren olağanüstü halin ardından özellikle salgında ikinci dalga görülen yerlerde önlemleri artırmaya başladı.

Hükümet yetkilileri, ikinci dalga görülen yerlerin çoğalması halinde buralarda serbest dolaşıma kısıtlama getirilmesi yönünde çalışma yapıldığını açıkladı.

Mevcut durumda ülkenin doğusundaki Aragon bölgesinin Huesca kentindeki üç yerleşim yerinde görülen ikinci dalgaya karşı ek tedbirler getirildi.

- Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1540'a çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 345 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 39 bin 737 olduğu bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 829 olduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı