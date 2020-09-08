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Aktüel İspanya'da Kovid-19'da vaka sayısı 8 bin 964 arttı
Aktüel

İspanya'da Kovid-19'da vaka sayısı 8 bin 964 arttı

İspanya'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 534 bin 513'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 594'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 20:19:51 -
İspanya'da Kovid-19'da vaka sayısı 8 bin 964 arttı

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 964 arttı.

Sağlık Bakanlığı, dün 525 bin 549 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 8 bin 964 artışla 534 bin 513 olarak güncellendi.

Yeni vakaların 3'te 1'i Madrid özerk yönetiminde tespit edildi.

Ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 261 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 29 bin 594'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1953 hasta olduğu ve bunlardan 166'sının yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Öte yandan İspanya genelinde kademeli olarak başlanan yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında Madrid'deki anaokul ve ilkokullar bugün ders başı yaptı.

Kovid-19'dan dolayı alınan önlemler kapsamında ek sınıflar açılıp, sınıflarda öğrenci sayısı en fazla 20 olacak şekilde düzenleme yapılırken öğrenciler tek tek ve ateşleri ölçülerek okullarına girdi.

Madrid'deki Fransız Lisesinde bir sınıfın Kovid-19 vakası nedeniyle karantinaya alınarak öğrencilerin evlerine gönderildiği bildirildi.

Öğretmen eksikliğinden, alınan önlemlerin yetersiz olduğundan ve üzerlerine eğitim dışında sorumluluk yüklenmesinden şikayetçi olan Madrid'deki öğretmenler 22-23 Eylül'de greve gidecek.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 388 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Yeni vakaların yüzde 60'ından fazlası başkent Lizbon ve çevresinde tespit edildi.

Kovid-19'dan ölü sayısının 1846'ya çıktığı Portekiz'de salgının başlangıcından bu yana 60 bin 895 vaka görüldü.


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