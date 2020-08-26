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Dünya İspanya'da koronavirüs kâbusu büyüyor
Dünya

İspanya'da koronavirüs kâbusu büyüyor

İspanya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 2 bin 415 vaka görüldü. Ülkede toplam vaka sayısı 412 bin 553’e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 02:37:00 -
İspanya'da koronavirüs kâbusu büyüyor

İspanya’da Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs salgınında son 24 saatte 2 bin 415 vaka tespit edilirken son veriler ile birlikte toplam vaka sayısının 412 bin 553’e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte 52 kişi koronavirüs nedeniyle ölürken, toplam ölü sayısı 28 bin 924’e çıktı.

İspanya'da koronavirüsten en çok etkilenen yer Madrid oldu.

Başbakan gerekirse sert tedbirler alınacağını açıkladı

İkinci bir yükselen eğri ile karşı karşıya olduklarını belirten İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, açıklanan rakamların bir uyarı olduğunu kaydederek, gerekirse daha sert önlemlerin alınacağını açıkladı.

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