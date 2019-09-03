İspanya'da işsizlikte son 9 yılın en kötü ağustosu

MADRİD (AA) - İspanya'da ağustosta işsiz sayısının 54 bin 371 kişi arttığı ve toplamda 3 milyon 65 bin 804'e çıktığı bildirildi.

Çalışma, Göçmen ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, işsizlik rakamlarında son 9 yılın en kötü ağustos ayı yaşandı.

Verilere göre, ülkede ağustos ayında işsiz sayısı 54 bin 371 kişi artarak toplamda 3 milyon 65 bin 804'e çıktı. İşsizliğin en çok arttığı sektörler hizmet (45 bin 707 kişi), inşaat ve endüstri olarak sıralandı.

Verilen istatistiklerde, ağustos aylarında işsiz sayılarındaki artışın 2014'te 8 bin 70, 2015'te 21 bin 679, 2016'da 14 bin 435, 2017'de 46 bin 400 ve 2018'de 47 bin 47 olduğu kaydedildi.

İspanya'da toplam işsiz sayısının 1 milyon 820 binin kadın, 1 milyon 250 bininin de erkek olduğu açıklandı.

Öte yandan, İspanya'nın ekonomik kriz yaşadığı 2008-2014 dönemindeki en büyük sorunu olan işsizlik, 2015 yılından bu yana düşüş gösteriyor. 2015'in ocak ayında 4,5 milyonun üzerine çıkan işsiz sayısı bu yıl 3 milyona kadar indi.











