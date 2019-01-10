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İspanya yönetimi Google’a vergi getiriyor

İspanya yönetiminin, teknoloji devi Google’a vergi getirmeyi düşüntüğü bildirildi.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:24
İspanya yönetimi Google’a vergi getiriyor

İspanya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nadia Calvino, İspanya yönetiminin Google’a vergi getirmeyi değerlendirdiğini söyledi.

Aylarca süren görüşmelerin ardından Almanya ve Fransa, Facebook ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerine yüzde 3.0’lük dijital reklam geliri vergisi uygulamasının getirilmesi konusunda bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Google’ın ana şirketiAlphabet daha önce, söz konusu “bağlantı vergisi” gibi uygulamalar nedeniyle, Google News hizmetinin Avrupa Birliği’ndeki geleceğinin belirsiz olduğu uyarısı yapmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:24
  1. İspanya
  2. Google
  3. vergi

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