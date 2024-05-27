İspanya Milli Takımı açıklandı: Yıldız oyuncuya teklif edildi! Dünya yıldızı şokta! Duyan şok geçirdi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Yıldız oyuncunun kadroda yer almaması büyük bir sürpriz olarak karşılandı. İşte detaylar...
Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi takımların aday kadroları bir bir açıklanmaya devam ediyor.
İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente kadroyu basın toplantısı düzenleyerek açıkladı. Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 31 maçta görev alan ve beş gol, yedi asistlik performans sergileyen Marco Asensio kadroda yer almadı.
Kaleciler: Unai Simon, Remiro ve David Raya.
Savunma: Jesus Navas, Carvajal, Le Normand, Laporte, Nacho, Vivian, Cubarsi, Grimaldo, Cucurella.
Orta alan: Zubimendi, Rodri, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pedri, Marcos Llorente, Fermín, Aleix García, Baena.
Hücum: Lamine Yamal, Ferran, Dani Olmo, Nico Williams, Ayoze, Morata, Joselu, Oyarzabal.
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