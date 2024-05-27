İspanya Milli Takımı açıklandı: Yıldız oyuncuya teklif edildi! Dünya yıldızı şokta! Duyan şok geçirdi

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi takımların aday kadroları bir bir açıklanmaya devam ediyor.

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente kadroyu basın toplantısı düzenleyerek açıkladı. Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 31 maçta görev alan ve beş gol, yedi asistlik performans sergileyen Marco Asensio kadroda yer almadı.

Kaleciler: Unai Simon, Remiro ve David Raya.

Savunma: Jesus Navas, Carvajal, Le Normand, Laporte, Nacho, Vivian, Cubarsi, Grimaldo, Cucurella.

Orta alan: Zubimendi, Rodri, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pedri, Marcos Llorente, Fermín, Aleix García, Baena.

Hücum: Lamine Yamal, Ferran, Dani Olmo, Nico Williams, Ayoze, Morata, Joselu, Oyarzabal.

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