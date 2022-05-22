  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İspanya kavruluyor! Mayıs rekoru kırıldı
Dünya

İspanya kavruluyor! Mayıs rekoru kırıldı

İspanya'da bugüne kadarki en yüksek Mayıs ayı sıcakları görüldü. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 derecenin de üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 07:17:00 -
İspanya kavruluyor! Mayıs rekoru kırıldı

İspanya sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle İspanyalılar serinlemenin yollarını aradı.

Cuma günü Endülüs bölgesindeki Jaen (HAEN) kentinde 40 derece ile Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Ulusal Hava Durumu Ajansı şehirdeki sıcaklıkların, Mayıs ayı ortalamasından 16 derece daha yüksek olduğunu duyurdu.

Başkent Madrid'de ise termometreler 33 dereceyi gösterdi. Sıcak havada kenti dolaşanlar soğuk içeceklerle serinlemeye çalıştı.

Yetkililer ülkenin bazı bölgelerinde orman yangını riskinin oldukça yüksek olduğu konusunda uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay