İspanya hükümetinden şaşırtan Whatsapp önerisi
İspanya hükümeti, dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ı örnek göstererek, bu gibi şirketlerin gelirlerine göre vergilendirilmesini önerdi.
İspanya hükümeti, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ı işaret ederek, bu gibi mesajlaşma hizmetleri sağlayan şirketlerin gelirlerine göre vergilendirilmesini önerdi.
1 Euro'yu aşamayacak
Telekomünikasyon ve Dijital Altyapıdan Sorumlu Devlet Bakanı Roberto Sanchez, "İletişim hizmetlerini kullanma şeklimiz değişti ve bunun sonucunda rekabet koşulları değişti" açıklamasında bulundu.
Bugün yayınlanan ve yılda 1 milyon Euro'dan fazla ciro yapan şirketlerin, her bin Euro brüt gelir başına 1 Euro'yu aşmasına izin verilmeyecek şekilde vergiye tabi olmasını öngören yeni yasa tasarısı kapsamında, telekom operatörlerinde olduğu gibi anlık mesajlaşma sağlayıcılarına da aynı şekilde vergiler uygulanması için hükümet müzakere dönemine başlayacak.