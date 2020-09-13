İspanya hükümetinden şaşırtan Whatsapp önerisi

İspanya hükümeti, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ı işaret ederek, bu gibi mesajlaşma hizmetleri sağlayan şirketlerin gelirlerine göre vergilendirilmesini önerdi.

1 Euro'yu aşamayacak

Telekomünikasyon ve Dijital Altyapıdan Sorumlu Devlet Bakanı Roberto Sanchez, "İletişim hizmetlerini kullanma şeklimiz değişti ve bunun sonucunda rekabet koşulları değişti" açıklamasında bulundu.

Bugün yayınlanan ve yılda 1 milyon Euro'dan fazla ciro yapan şirketlerin, her bin Euro brüt gelir başına 1 Euro'yu aşmasına izin verilmeyecek şekilde vergiye tabi olmasını öngören yeni yasa tasarısı kapsamında, telekom operatörlerinde olduğu gibi anlık mesajlaşma sağlayıcılarına da aynı şekilde vergiler uygulanması için hükümet müzakere dönemine başlayacak.