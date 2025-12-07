  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bilal Erdoğan TÜSİAD'ı rezil etti: Ne milletin ne devletin yanındasınız! Biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? Günahınız da vebaliniz de çok

Cuntacılar televizyondan duyurdular! Batı Afrika ülkesinde darbe girişimi

Yangın dolaplarından su gelmedi, merdivenler depo çıktı! Hala akıllanmadık bedava yaşıyoruz

Hamas tek şartını açıkladı: Silah bırakmaya hazırız!

TAG otoyolunda inanılmaz kaza: Aynı yöne giden hububat yüklü 3 tır, birbiriyle çarpışıp yandı

8 yılda meyvesini verdi! Kilitlenen hukuk sistemini rahatlatan formül

Mansur’un işi göz boyamak

Barrack’tan “93 darbeyi biz yaptık” itirafı! Darbeciler bizim çocuklar

Yıldırım: İBB’yi soymanın hesabını elbette soracağız

Askeri işbirliği anlaşmaları peş peşe feshedildi. Rusya’dan üç ülkeye rest
Kadın - Aile Ispanaklı labneli yeşil yumuşacık poğaça: Pamuk gibi poğaça tarifi nasıl yapılır? Ispanak ile yapan doyacak...
Kadın - Aile

Ispanaklı labneli yeşil yumuşacık poğaça: Pamuk gibi poğaça tarifi nasıl yapılır? Ispanak ile yapan doyacak...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ispanaklı labneli yeşil yumuşacık poğaça: Pamuk gibi poğaça tarifi nasıl yapılır? Ispanak ile yapan doyacak...

Son günlerin en çok konuşulan tarifi ıspanaklı yeşil poğaça oldu. Yeşil rengiyle dikkat çeken bu yumuşacık poğaça, pratik oluşuyla da herkesin favorisi, Tepsileri dolduran pamuk gibi poğaça tarifi nasıl yapılır?

Sosyal medyada paylaşılan videolardan sonra ıspanakla renklendirilen yeşil poğaça, rengi ve hafif tadıyla kısa sürede viral hale geldi. Hem kahvaltılara hem de çay saatlerine farklı bir hava katan poğaça, özellikle sağlıklı tarif arayanların radarına girdi.

MALZEMELER

  • 4 bardak un
  • 150 gram taze ıspanak
  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 120 gram tereyağı
  • 1 paket kabartma tozu
  • İç harcı;
  • 250 gram labne peyniri

PAMUK GİBİ POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Öncelikle ıspanakları yıkıyor, süzüyor ve saplarını ayıklıyor, yapraklarını kullanıyoruz. Ispanakları pişirmeye gerek yok.
Eritilmiş tereyağı, sıvıyağı, süt, yumurta ve ıspanakları blendıra ekleyip pürüzsüz kıvama gelene kadar çekiyoruz.
Sıvı karışı bir kaba alıp üzerine un, kabartma tozu, şeker ve tuzu ekleyip hamur ele yapışmayacak şekle gelene kadar yoğuruyoruz.
Hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırıp merdane ile yuvarlak şekilde açıyoruz.
Orta kısmına doğru bir tatlı kaşığı kadar labne peynirini ekleyip ikiye katlıyoruz.
İsteğe bağlı olarak üzerine yumurta sarısını sürebilirsiniz.
Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 25 dakika pişiriyoruz.
Afiyet olsun

Zerdeçallı su tarifi: Zerdeçal suyu içmenin 9 muhteşem faydası
Zerdeçallı su tarifi: Zerdeçal suyu içmenin 9 muhteşem faydası

Kadın - Aile

Zerdeçallı su tarifi: Zerdeçal suyu içmenin 9 muhteşem faydası

Fırında sebze tarifi! Nefis ve pratik hazırlanan yemek
Fırında sebze tarifi! Nefis ve pratik hazırlanan yemek

Kadın - Aile

Fırında sebze tarifi! Nefis ve pratik hazırlanan yemek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23