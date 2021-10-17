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Yaşam Ispanak neden nasıl zehirler? Hangi şehirlerde ıspanaklar zehirli çıktı?
Yaşam

Ispanak neden nasıl zehirler? Hangi şehirlerde ıspanaklar zehirli çıktı?

Ispanak yemek tehlikeli mi? Akşam yemeğinde ıspanak yiyen altı kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İl sağlık müdürlüğü ise son günlerde alınan ıspanakların tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Peki, hangi ilde ıspanaklar zehirli çıktı?

Yeniakit Publisher
2021-10-17 18:50:00 - 2021-10-17 18:55:20
Ispanak neden nasıl zehirler? Hangi şehirlerde ıspanaklar zehirli çıktı?

Giresun'da 6 kişi akşam yemeğinde ıspanak yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Peki, ıspanak niye zehirliyor?

Ispanak neden nasıl zehirler? Hangi şehirlerde ıspanaklar zehirli çıktı?

Atropin zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edilen 6 kişi taburcu edildi. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden konu hakkında bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Özellikle ıspanak içerisinde yer alan atropa belladona (güzel avrat otu) kaynaklı olabileceği düşünüldüğünden son günlerde market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz" denildi.

Zehirlenen 6 kişinin aynı iş yerinde çalıştığı ve konu hakkında detaylı incelemenin başlatıldığı açıklandı.

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