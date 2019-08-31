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İSO'dan son doğal gaz zamlarına ilişkin açıklama

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:-"Bu zamlar üretim ekonomisine zarar verebileceği gibi destek olduğumuz enflasyonla mücadele programı ile de bağdaşmıyor"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:00
İSO'dan son doğal gaz zamlarına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, doğal gaz fiyatına yapılan yüzde 14,90 zam oranına ilişkin olarak "Bu zamlar üretim ekonomisine zarar verebileceği gibi destek olduğumuz enflasyonla mücadele programı ile de bağdaşmıyor." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada zam kararının, sanayicilerle istişare ederek gözden geçirmesinde her açıdan fayda gördüklerini belirtti.

Doğal gaz fiyatına ağustos başında yüzde 14,97 zam yapıldığını anımsatan Bahçıvan, "Şimdi, 1 Eylül 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 14,90 daha zam yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ekonomik dengelerin oluşması açısından, dış konjonktürdeki gelişmelere bağlı olarak zaman zaman fiyat ayarlamaları yapma gereğinin farkındayız. Fakat daha önce de yaşadığımız gibi, bu fiyat ayarlamalarına sanayiciler olarak bir hazırlık zamanının tanınmadan, sanayiciyle istişare edilmeden yapılmasını doğru bulmuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sanayicinin zamlara hazırlık yapması için zamlar yapılmadan önce makul bir süre verilmesini ekonomik gerçekler açısından daha doğru bulduklarını vurgulayan Bahçıvan, "Bu konuda ilgili bakanlığımız ile müteaddit defalar istişareler gerçekleştirdiğimiz halde, aynı tutumun devam ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda zamların gece yarısı ve hafta sonlarına denk getirilmesini de üzücü buluyoruz. Bu zamlar üretim ekonomisine zarar verebileceği gibi destek olduğumuz enflasyonla mücadele programı ile de bağdaşmamaktadır." açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:00
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